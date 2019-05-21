استعلم عن مخالفات المرور 2019 برقم اللوحة المرورية للسيارة عبر الإنترنت

هي أحدى خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية التي يستطيع من خلالها صاحب السيارة الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة وأيضًا مخالفات المرور للأفراد التي قام بفعلها أثنا السير، ويمكنه الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المرورية للسيارة أو برقم رخصة القيادة، وتعمل هيئة المرور وهي من الأفرع الرئيسية لوزارة الداخلية المصرية بكل جهدِها على تنفيز الخطة التي وضعتها لتطوير منظومة المرور في مصر ورفع كفاءتها، وسوف نقدم لكم عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية شرح تفصيلي لطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر بصورة صحيحة عبر خدمات المرور الإلكترونية، وهي البوابة التي يستطيع من خلالها سائقي السيارات الأجرة وأصحاب السيارت الخاصة الأستفادة من جميع الخدمات التي توفرها هيئة المرور بوزارة الداخلية عن طريق الإنترنت، والاستفسار عن مخالفات المرور برقم اللوحة المرورية أو رخصة السيارة، أو برقم رخصة القيادة وأيضًا برقم المخالفة، وذالك في جميع القطاعات التابعة لهيئة المرور داخل كل المحافظات عبر بوابة الحكومة المصرية.





الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر 2019





طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر 2019





طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم لوحة السيارة، ولكي يمكنك الاستفادة من خدمات المرور الإلكترونية عن طريق الإنترنت، والاستعلام عن المخالفات المرورية لسيارات الأجرة والسيارات الخاصة، سواء كان استعلامك برقم رخصة القيادة أو برقم رخصة السيارة بكل سهولة ويسر دون أي معاناه أو مشقه، نقدم لحضراتكم خطوات الاستعلام بشكل صحيح مدعم بفيديو توضيحي ليسهل عليكم إجراء العملية بنجاح، إتبع الخطوات التالية :-





1- قم بالدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية من هنـــا خدمات نيابات المرور.





2- سوف يظهر أمامك خانتين خدمة مخالفات رخص القيادة، خدمة مخالفات رخص المركبات.





3- قم بأدخال رقم اللوحة المرورية للسيارة، أو أدخال رقم رخصة القيادة المستعلم عنها.



