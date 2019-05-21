في نهار رمضان.. ضبط 20 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات

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وجهت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن ومسئولي وزارة الصحة، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم بمختلف المحافظات.



وأسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية باشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية عن ضبط (4540) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2103) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 20 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.