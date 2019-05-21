جامعة عين شمس تقيم حفل الإفطار السنوي للأيتام









في تقليد سنوي تحرص عليه جامعة عين شمس برئاسة أ. د. عبد الوهاب عزت ، أقامت الجامعة بالتعاون مع رئاسة حي الوايلي حفل إفطار للأيتام بحضور و إشراف أ. د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب و أ. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة و أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك بدار ضيافة الجامعة بمشاركة عدد من السادة عمداء ووكلاء مختلف الكليات و أ. د. هبه شاهين مدير المركز الإعلامي و لفيف من قيادات حي الوايلي.



