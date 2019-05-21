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جامعة عين شمس تقيم حفل الإفطار السنوي للأيتام

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:01 م
جامعة عين شمس تقيم حفل الإفطار السنوي للأيتام
من الاحتفال
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آية حمروشي
 
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في تقليد سنوي تحرص عليه جامعة عين شمس برئاسة أ. د. عبد الوهاب عزت ، أقامت الجامعة بالتعاون مع رئاسة حي الوايلي حفل إفطار للأيتام بحضور و إشراف أ. د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب و أ. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة و أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك بدار ضيافة الجامعة بمشاركة عدد من السادة عمداء ووكلاء مختلف الكليات و أ. د. هبه شاهين مدير المركز الإعلامي و لفيف من قيادات حي الوايلي.

تضمنت الفعاليات عرضا للعرائس و رسما بالألوان بمشاركة طلاب كلية التربية النوعية تحت إشراف أ. د. أماني حنفي عميد الكلية السادة وكلاء الكلية ، كما تضمنت  عددا من الفقرات الفنية و الترفيهية.
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