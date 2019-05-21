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بدء التقدم لاختبارات "Top Talents" للاعبين الناشئين والشباب الموهوبين بالشرقية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:59 م
بدء التقدم لاختبارات Top Talents للاعبين الناشئين والشباب الموهوبين بالشرقية
الدكتور ممدوح غراب - محافظ الشرقية
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء التقدم لإختبارات المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في كرة القدم " Top Talents " للاعبين الناشئين و الشباب الموهوبين بالمرحلة العمرية من 10 حتى 18 سنة من أبناء المحافظة، وذلك من خلال مليء الإستمارات للراغبين بمراكز شباب ( أبو كبير - ديرب نجم -الحسينية) ، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وبالتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية ، و ذلك إستعداداً للمشاركة في الدورة الودية الدولية للموهبين بهولندا خلال عام 2019.

وأكد المحافظ أن الدولة تسعي جاهدة للنهوض بالنشاط الرياضي وبناء الشباب بمختلف الفئات العمرية وتنميتهم ورعاية ودعم الكوادر والمواهب والمتميزين رياضياً ومساعدتهم علي المنافسة والتميز ورفع إسم مصر عالياً في مختلف المحافل الإقليمية والدولية .

وأشاد محافظ الشرقية بالجهود المبذولة والتنسيق المثمر بين المؤسسات المختلفة والمعنية بإكتشاف المواهب الرياضية الواعدة فى الفئة العمرية الصغيرة والشابة لخلق فرص لإكتشاف المواهب وانتقاء القدرات الرياضية المتميزة.

وفي هذا السياق صرح وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولي من اختبارات مشروع رعاية الموهوبين في كرة القدم " TOP TALENTS " والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة و القطاع الخاص لاكتشاف الكوادر من الناشئين و الشباب الموهوبين بالمرحلة العمرية من 10 إلى 18 سنة من أبناء المحافظة وذلك يوم الجمعة الموافق 31 مايو 2019 بمركز شباب أبوكبير لافتاً إلي أنه ستم تنفيذ الاختبارات بمراحل متتالية بكلاً من مركزي شباب (ديرب نجم - نادي الحسينية ) ، بحضور وتحت إشراف مجموعة من المتخصصين والخبراء المصريين والأجانب).

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم إنتقاء أفضل العناصر الموهوبة في كرة القدم وغير المقيدين بالإتحاد أو الأندية أو مراكز الشباب لافتاً أنه تم بدء بيع إستمارات الإشتراك في الإختبارات بمراكز شباب (أبوكبير - ديرب نجم - نادي الحسينية) .
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