رسميا.. تشيلسي يمدد عقد جيرو موسما إضافيا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تمديد عقد الفرنسي أوليفيه جيرو، لاعب الفريق لموسم إضافي من 2019 حتى 2020.





وقال الموقع الرسمي إن جيرو الذي انتقل لصفوف الفريق في يناير 2018 سوف يستمر مع الفريق بعد الاتفاق على تمديد عقده لموسم آخر.





وأعرب جيرو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لتشيلسي: أنا سعيد للغاية بالتوقيع على عقد جديد مع النادي والبقاء في تشيلسي لسنة أخرى وأنا أشعر أنني جزء من الفريق منذ البداية وآمل في حصد الألقاب مع النادي.





وشارك جيرو في 62 مباراة منذ قدومه لتشيلسي واستطاع تسجيل 17 هدف