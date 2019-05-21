ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"أمهات مصر": امتحان اللغة الأجنبية الثانية متوسط الصعوبة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:00 م
أمهات مصر: امتحان اللغة الأجنبية الثانية متوسط الصعوبة
امتحان تابلت
Advertisements
طباعة
ريم محمود
 
Advertisements
قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية" لطلاب الصف الأول الثانوي، جاء متوسط الصعوبة، حيث أدى أغلب الطلاب الامتحان إلكترونيًا والبعض الآخر ورقيًا.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هناك تفاوتا وفروقا في مستوى الامتحان على التابلت والورقي، حيث قال طلاب وأولياء أمور إن هناك إجزاء صعبة في الإمتحان الورقي عن الإلكتروني، مطالبين بأن تكون الامتحانات في مستوى واحد ولا تميز بين الطلاب.

وأوضحت "عبير"، أن هناك شكاوى من ضياع الوقت عند حدوث عطل للتابلت والتحويل إلي الإمتحان الورقي وبالتالي يضطر الطالب إلي حل الإمتحان الورقي بداية من نصف الوقت تقريبا في حين أن الإمتحان مدته ساعه ونص
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة