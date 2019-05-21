محافظ الشرقية: ضم مبنى ملاصق لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر عبد الملك منصور ليكون تابعا لها

وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضم مبنى ملاصق لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر عبد الملك منصور بمركز الزقازيق ليكون مبنى خدمي تابع للكنيسة حيث أن المبنى له رخصة إحلال وتجديد ورخصة مباني وبه مرافق ومستوفي كافة الإشتراطات القانونية وقامت الكنيسة بشرائه ، لضمه مبنى خدمى لها .





وتأتي موافقة المحافظ بعد مذكرة العرض التي تقدم بها المستشار زكريا محمد الشافعي المستشار القانوني للمحافظة بخصوص طلب القمص / زكريا جورج ميخائيل راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بكفر عبد الملك منصور بمركز الزقازيق ترخيص مبنى ملاصق للكنيسة ليكون مبنى خدمي تابع لها ، وبفحص الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين أنه ، ليس تقنيناً لوضع قائم بالمخالفة والذي تختص به اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 م وإنما هو من الأعمال التي نظمها القانون رقم 80 لسنة 2016 م بشأن إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائيس ليؤشر المحافظ بالموافقة على الرأي القانوني ، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع بين عنصري الأمة المسلمين والمسيحين فكلنا أبناء وطن واحد نُعلي من قيمة المواطنة ونرسي سيادة القانون .



