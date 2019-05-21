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عاجل.. حرمان عبد الله السعيد من "شارة الكابتن" في منتخب مصر

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:56 م
عاجل.. حرمان عبد الله السعيد من شارة الكابتن في منتخب مصر
عبد الله السعيد
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محمد الصو
 
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رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري منح شارة قيادة الفراعنة، إلى عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، خلال بطولة أمم إفريقيا 2019.


واتفق الجهاز الفني على أن يحتفظ أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا بشارة القيادة خلال مشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا على حساب محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، باعتباره أقدم لاعبي الفراعنة.


وتستضيف مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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