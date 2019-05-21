البورصة تتعافي وتربح 9.6 مليار جنيه بختام جلسة منتصف الأسبوع

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي صعود جماعي لكافة المؤشرات بدعم مشتريات المصريين والعرب ، ودعم من أخبار إيجابية عن عدم رفع الدعم عن المصانع ذات استخدام كثيف للطاقة، مما أعطى إشارات إيجابية للمستثمرين بإهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوى

وربح رأس المال السوقي نحو 9.6 مليار جنيه نحو ليصل الي 743.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 13,614.21 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 602.18 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1,529.34 نقطة.





وسجلت قيم تداولات نحو 543,74 مليون جنيه ، بأحجام تداول 100.9 مليون سهم ، عبر تنفيذ 17.2 الف عملية بيع وشراء.

وعلي صعيد تعملات المستثمرين بالبورصة المصرية ، فقد إستحوذ المصريين علي نسبة 54.7% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم فيما استحوذ الأجانب والعرب علي نسبة 37.%، 8.2% علي التوالي .

وأتجهت تعاملات اجانب نحو االبيع بقيمة 34.6 مليون جنيه فيما إتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء بـ 16.9 مليون جنيه و 17.6 مليون جنيه.

من جانبه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الاثنين، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين ولازالت قيم التداول ضعيفة والذي جاءت في غياب الحكومة وقيادات سوق المال.

وخسر رأس المال السوقي نحو 7.7 مليار جنيه جنيه نحو ليصل الي 733.7مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليصل إلى مستوى 13,379.46 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 599.42 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1,518.9 نقطة.