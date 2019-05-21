"الشامي": إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحري لدعم التجارة الأفريقية فكرة جيدة

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قال الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، إن إفريقيا هي الملاذ للعالم أجمع لما تحتويه من نفط وغاز ومواد خام، فضلًا عن الموارد البشرية الموجودة بها، و60% من مواطني القارة الإفريقية شباب، وتصارع الغرب على إفريقيا أمر معروف.



وأضاف "الشامي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن قارة إفريقيا محاطة بالحار والمحيطات، وبها 51 نهر، بينهما 20 نهر أكثر من 1000 كيلو، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه إفريقيا صحيحة.



وتابع، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا 6 مليار دولار خلال عام 2018، وإنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحري لدعم التجارة الأفريقية ليست فكرة جديدة، ولكنها جيدة حال تم تنفيذ السيناريو بشكل صحيح.



ووجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزيري النقل وقطاع الأعمال، بدراسة إفريقيا بشكل جيد قبل التفكير في تنمية الصادرات، وأن يتم إنشاء أسطول إفريقي بالتعاون بين جميع الدول الإفريقية وليس شركة وطنية فقط، مشددًا على أن انشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحري يتم بنمطية في التفكير، ولابد من توسعة دائرة الاختيار في المسئولين، مع دراسة الامر مع المختصين، مناشدًا بالعمل على تغيير التشريعات.

