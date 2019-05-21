"منع جلوس الأطفال أمام التلفزيون".. توصيات حملة 100 مليون صحة للمواطنين

أعلنت حملة 100 مليون صحة، إصابة 2 مليون و197 ألفًا و177 مواطنًا بفيروس سى ممن جرى فحصهم منذ بداية الحملة وحتى انتهاءها، وفي إطار الاهتمام بالرعاية الصحية لجموع المواطنين، وضعت 100 مليون صحة عدد من الوصايا والنصائح للمصريين كي يتعبوها تجنباً للإصابة بالأمراض الغير سارية.





جلوس الأطفال أمام التلفزيون

كانت أبرز توصيات حملة 100 مليون صحة، ضرورة ابتعاد الأطفال عن الجلوس أمام التلفزيون، حيث أكدت الحملة أن قيام الأمهات بما يخصها من أعمال منزلية يمثل مشكلة خطيرة لما تسببه شاشات التليفزيون والموبايل من خروج مستمر للأشعة المضرة والتى تؤثر مباشرة على النظر.





وأوضحت منشورات للمبادرة، أن جلوس الطفل أمام شاشات التليفزيون والموبايل مع استمرار تناول الطعام الغير صحى يسبب له زيادة فى الوزن وتابعت الحملة: عدم الحركة والرياضة وراء زيادة الوزن.





ونصحت الحملة، الأمهات بشغل الأطفال بالقراءة والبعد عن الغذاء غير الصحى مشددة على أهمية إتباع نظام حياة صحى لجميع أفراد الأسرة لعدم الإصابة بأمراض مثل الضغط والسكر والقلب.









عدم الإفطار على المياة الباردة

كما حذرت المبادرة من لجوء الصائمين للإفطار بشرب المياة الباردة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وأكدت المبادرة ضرورة الإفطار على الشوربة الدافئة.





وذكرت الحملة، أن الشوربة الدافئة تعمل على تهيئة الجهاز الهضمى لاستيعاب باقى الوجبة المقرر أن يفطر بها الصائمون وتابعت المبادرة أن الشوربة ستعمل على تعويض الجسم عما فقده من سوائل على مدار اليوم.





ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة

"الأهتمام بممارسة الرياضة" كانت ضمن توصيات حملة 100 مليون صحة، هو ما أكد عليه الدكتور جلال الشيشيني نائب مدير الحملة، موضحاً أن الاهتمام بممارسة الرياضة يقلل من احتمالات الإصابة بالأمراض غير السارية.





وأضاف الشيشيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلاميتان شيرين عفت ونهى عبدالعزيز، عبر فضائية "dmc": "ممارسة الرياضة قد تعجل معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية أقل من المعدلات العالمية خلال 5 أو 10 سنوات".





تجنب تناول الدهون المهدرجة واستبدالها بالزيوت النباتية

وفي السياق ذاته، نوه الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير الحملة إلى ضرورة تجنب تناول الدهون المهدرجة واستبدالها بالزيوت النباتية واتباع نظام غذائي سليم.





وأكد أن وزارة الصحة تطلق حملات متوالية بعد نجاح "100 مليون صحة"، مثل "جيل بكرة يكبر بصحة" لعلاج أمراض سوء التغذية والتقزم للأطفال في المدارس، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.











