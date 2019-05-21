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عاجل.. أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:34 م
عاجل.. أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة
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أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، موكدا أنه بعد تطبيق الأسعار الجديدة سينخفض العجز فى قطاع الكهرباء من 33 مليار 500 مليون جنيه إلى 16 مليار و500 مليون جنيه.

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2019، للمنازل والتى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو القادم، وهى كالآتى:
 
1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30  قرش بدلا من 22 قرش  )
 
2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (40 قرش  بدلا 30 قرش)
 
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرش بدلا من 36 قرشًا)
 
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82  قرش بدلا من 70 قرشًا  )
 
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش بدلا من 90 قرشًا)
 
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كيلو وات  ( 140  قرش بدلا من 135 قرشًا  )
 
7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (   145 قرشًا).
 
 
 
 

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