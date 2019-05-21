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21 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:33 م
21 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه، استعدادًا لمواجهة الأهلي غدا الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الـ١٨ المؤجلة للدورى المحلى.


القائمة شهدت استدعاء حازم مرسى مهاجم وهداف الناشئين للمرة الأولى بجانب عودة باهر المحمدي المدافع الدولي بعد تماثله للشفاء من الإصابة.


وجاءت القائمة كاملة على النحو التالى:


حراسة المرمى .. محمد فوزى – أيمن رجب – كمال السيد.


خط الدفاع.. محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد مجدى – محمود متولى – أسامة ابراهيم – أحمد أيمن.


خط الوسط.. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد صادق – محمد الضرف – عبد الرحمن مجدى – وجيه عبد الحكيم – مصطفى فارس – محمد الشامى – كريم بامبو.


خط الهجوم.. بنسون شيلونجو – محمود أبو جودة – حازم مرسى.

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