21 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه، استعدادًا لمواجهة الأهلي غدا الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الـ١٨ المؤجلة للدورى المحلى.





القائمة شهدت استدعاء حازم مرسى مهاجم وهداف الناشئين للمرة الأولى بجانب عودة باهر المحمدي المدافع الدولي بعد تماثله للشفاء من الإصابة.





وجاءت القائمة كاملة على النحو التالى:



