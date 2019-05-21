مسلسلات رمضان 2019.. زواج ابناء غادة عبدالرازق يثير أزمة في مسلسل حدوتة مرة

استطاعت الفنانة غادة عبد الرازق أن تنال عدد مشاهدات عالية لعملها الدرامي الذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي، والذي يحمل اسم "حدوتة مرة".





تتواصل أحداث مسلسل حدوتة مرة فى حلقته الـ15، حيث "مروة" غادة عبد الرازق سمعت ابنتها "رنا" سلمى أبو ضيف فتخبر حماتها بأنها كانت حامل من شخص آخر قبل الارتباط بابنها ويبحث عنها الآن، لكي تمنع رنا من الزواج بكريم محجوب لأنهما في الأساس أشقاء باعتهم مروة فى بداية المسلسل نظراً للظروف الصعبة التى كانت تمر بها.





يعتذر كريم، خلال أحداث مسلسل حدوتة مرة لرنا ابنه صاحب الشركة التي يعمل بها عن كلامه معها آخر مرة، والمتعلق بعدم مقابلتهم خارج الشركة، ويصارحها لأول مرة بأنه يفكر بها طول الوقت دون معرفة سبب ولأن مستواه المادي أقل حاول الابتعاد عنها، لكن رنا تحبه، فتعتذر عن حضور اجتماع الشركة الذي يرأسه والدها، ويعنفها على ذلك كما يخصم من راتبها ويحولها إلى التحقيق.





وأثناء حلقة مسلسل حدوتة مرة تستمر "مروة" في بيع أطفال الملجأ الذى تديره ثم تتفاجأ بمجيء الصول خميس موظف السجل المدنى الذى زور لها شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية دون أن تعرف سبب ظهوره المفاجئ.



