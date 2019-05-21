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العثور على جثتي رجل وزوجته فُقِدا جنوبي الطائف بعد الأمطار

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:31 م
العثور على جثتي رجل وزوجته فُقِدا جنوبي الطائف بعد الأمطار
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أية حمروشي
 
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انتهت أعمال من البحث عن رجل وزوجته مفقودين بعدما جرفتها السيول وهما داخل مركبة أثناء هطول الأمطار أمس على جنوب الطائف، وتحديدًا بعد تناولهما الإفطار، حيث تم الإعلان عن العثور على جثتيهما اليوم.

وأعلنت مصادر بحسب احدي الصحف أن مواطن وزوجته تجاوزا الستين من عمريهما، كانا بالمركبة التي تنقلهما من نوع “دباب”، بعد أن تناولا وجبة إفطار رمضان يوم أمس الجمعة، في منزلهما في وادي العيلة جنوبي الطائف، وعند نزولهما من أعلى الوادي في طريقهما للطائف اعترضهما سيل منقول من أعلى وادي العيلة، ومن شفا بني سفيان، ما أدى لانجراف المركبة بهما على مسافة تصل لنحو 200 متر.

وكانت فرق إنقاذ وآليات الدفاع المدني، مع عدد من ذوي وأقارب المفقودان، وبعض الفرق التطوعية، قد بدأت البحث عنهما منذُ إعلان فقدانهما، وظلت الجهود تتواصل رغم وعورة الطريق نزولًا إلى أسفل وادي عورش مع بلاد ربيع، وكذلك لصعوبة البحث في الظلام في ظل الاستعانة بالكشافات الضوئية للدفاع المدني.

وقبل صلاة الظهر اليوم، عثر أحد المشاركين في البحث على جثتي المفقودين والمسافة بينهما نحو خمسة أمتار، فيما كانت مركبتهما تبعد عنهما مسافة بعيدة، مما يعني أن السيل جرف المركبة ثم خرجا منها وتلقفتهما السيول.

واستطاع الشخص الذي عثر عليهما التنقل من أسفل الوادي صعودًا وهو يحمل الجثتين، لينقلهما إلى الهلال الأحمر ثم إلى مستشفى السحن العام ببني سعد.

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