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تعرف على الطريقة الصحيحة للصلاة علي الكرسي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:21 م
تعرف على الطريقة الصحيحة للصلاة علي الكرسي
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أية حمروشي
 
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يقوم بعض من المصلين بالصلاة علي الكرسي في المساجد لما يعنون منه من موانع تمنع أدائهم الصلاة وقوفًا، ويلفت النظر كذلك أن الكثير منهم يضايق من خلفه من مصلين لعدم معرفته بالطريقة الصحيحة للصلاة على هذا الوضع.

ويوضح المقطع المرفق الذي حرصت صحيفة “المناطق” على الاهتمام بنشره لتوعية للمصلين المعذورين وتنبيههم بالطريقة الصحيحة للصلاة على هذه الوضعية.

وفي المقطع المرفق يوضع الشيخ “سعد العتيق” الطريقة الصحيحة للصلاة على الكرسي حيث يوضح الشيخ وضع الكرسي بطريقة تجعل من المصلي داخلًا بالصف دون ان يؤذي المصلين خلفه.

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