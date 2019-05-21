ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم ريال مدريد يطيح بـ"إيسكو"

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:18 م
نجم ريال مدريد يطيح بـإيسكو
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
حسمت تقارير صحفية إسبانية، موقف إيسكو مع ريال مدريد في الفترة المقبلة بعد تمديد النادي عقد توني كروس يوم أمس حتى يونيو 2023.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن إيسكو اقترب من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف بعدما مدد النادي عقد توني كروس أمس.

وتابعت الصحيفة أن استمرار توني كروس الذي ينال ثقة زين الدين زيدان يضع إيسكو على طريق الرحيل عن ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيسكو سوف يجد صعوبة في اللعب في ريال مدريد بوجود كروس وفينسيسوس جونيور واقتراب النادي من ضم إيدين هازارد من تشيلسي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة