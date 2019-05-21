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الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:19 م
الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة
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الفجر السعودي
 
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والمندق، والمخواة والأجزاء المجاورة لها تستمر إلى التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
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