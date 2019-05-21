"الحج والعمرة" تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت وزارة الحج والعمرة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية



وسيبدأ التقديم الساعة الثانية عشر صباحًا يوم الاثنين الموافق 22091440هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الاربعاء الموافق 24091440هـ،وذلك عبر منظومة جدارة.



ثانيًا: آلية التقديم من قبل (المتقدمين والمتقدمات):



الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية،مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.



تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.



يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.



ثالثًا: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:



خريجي المعاهد التخصصية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).



خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).



خريجي الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).



خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).



خريجي درجة الماجستير.



خريجي درجة الدكتوراة.



الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.



يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.



جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة اكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.



ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات،او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.



بالنسبه للرجال: يشترط اختبار القدره المعرفيه للجامعيين للمرتبه السادسه والسابعه

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).



