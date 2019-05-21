جامعة الإسكندرية: تهيئة المناخ لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)



كما استعرض الدكتور محمد بلال مدير مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال تقريرآ مفصلآ عن أعمال المركز فى الفترة من 172018 حتى 3042019 بأعداد الطلاب والخريجين المشاركين فى الأنشطة وتوزيعهم على الكليات وشركاء النجاح مع المركز وجهات التعاون. كما استعرض تقرير عن مقرر الإبتكار وريادة الأعمال كمتطلب تخرج لجميع طلاب الجامعة والتعاون مع مؤسسة Certiport ومؤسسة Pearson. حيث تم الانتهاء من المرحلة التجريبية بعدد ١٠١٢ طالب و٤٥ عضو هيئة تدريس أصبحوا مدربين ريادة الأعمال وتم اعتماد ٢٦ عضو كمدربين دوليين في مجال ريادة الأعمال.



واحيط المجلس علما بتوصية المجلس الأعلى للجامعات بإجراء تطوير شامل للمناهج الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا كل خمس سنوات وربطها بسوق العمل.



كما أحيط المجلس علما بتوصيات المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء كليات التعليم التكنولوجي داخل الجامعات الحكومية المصرية وإدراج منهج تكنولوجيا المعلومات فى جميع الكليات.



وأحيط المجلس علما بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين للدراسة بالدول الأجنبية والذين يرغبون فى معادلة شهادتهم بنظيرتها من جمهورية مصر العربية وفقا للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات. وتطبيقها بدءآ من العام الدراسى القادم ٢٠٢٠٢٠١٩.



كما وافق المجلس على المقترح المقدم من كلية التجارة بشأن اللائحة الدراسية بمرحلة البكالوريوس وتحويلها لنظام الساعات المعتمدة وقد قدمت كل من كليات الآداب والتربية الرياضية بنين بمشروع لتطوير لوائحهم إلى نظام الساعات المعتمدة.



ومن المقرر أن العام القادم تكون جامعة الإسكندرية هى اول جامعة مصرية تعمل بنظام الساعات المعتمدة فى كافة كلياتها.

وجه الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب وكلاء الكليات خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب صباح اليوم الثلاثاء بضرورة إلتزام كليات الجامعة بكافة الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير أقصى درجات السلامة والدعم اللازم للطلاب خلال أدائهم لإمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى ٢٠١٩٢٠١٨، مشددًا على ضرورة توفير مناخ ملائم لإجراء الإمتحانات فى سهولة ويسر.واستعرض الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية خلال المجلس أعمال المرحلة الأولى لمشروع «مودة» وفقًا للبروتوكول المبرم بين وزارتي التضامن الاجتماعى والتعليم العالي وذلك بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج. حيث تم تدريب ٧٥ عضو من هيئة التدريس، قاموا بتدريب ٥٢٠٠ طالب وطالبة عن طريق عقد الدورات الإرشادية والتعليمة والتوعوية للحد من ارتفاع ظاهرة الطلاق المبكر بين المجتمع المصري.