خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 100 قاضٍ بوزارة العدل
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:10 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أعلنت وزارة العدل عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بترقية وتعيين (100) قاضٍ في مختلف درجات السلك القضائي.
وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.
وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.
Advertisements
المزيد عن: قضاة خادم الحرمين تعيين السعودية
- أمر ملكي من خادم الحرمين بترقية وتعيين ٣٩ قاضياً
- الملك سلمان يصدر أمر بترقية وتعيين 137 قاضياً
- أمر ملكي من خادم الحرمين بترقية 83 قاضياً
- خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 161 قاضياً بوزارة العدل
- خادم الحرمين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 110 قاضي بوزارة العدل
- أمر ملكي جديد من الملك سلمان.. تعرف على تفاصيله
- عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
- الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا بشأن القضاة