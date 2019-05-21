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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 100 قاضٍ بوزارة العدل

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:10 م
خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 100 قاضٍ بوزارة العدل
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الفجر السعودي
 
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أعلنت وزارة العدل عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بترقية وتعيين (100) قاضٍ في مختلف درجات السلك القضائي.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.
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