سلسلة حفلات ناجحة لـ جوزيف عطية في أمريكا.. وأغنية جديدة مطلع الصيف المقبل

أحيا النجم جوزيف عطية، سلسلة حفلات ناجحة ضمن جولته الأميركية التي شملت الولايات التالية دالاس، هيوستن، سان فرانسيسكو،لوس انجلس، تروي، بوسطن و نيوجرسي.

حفلات عطية تكللت بالنجاح ولاقت اقبالا جماهيريا كبير حيث نفذت بطاقات الحفلات قبل أسابيع من موعدها، التقى جوزيف بالجاليتين اللبنانية والعربية ورددوا معه اغنياته الجديدة والقديمة حتى ساعات الفجر الأولى.

عاد بعدها جوزيف الى لبنان لانهاء العمل على أغنيته الجديدة التي ستصدر قريبا، هذا ويستعد عطية للسفر الى الأردن نهاية الاسبوع المقبل لاحياء حفلين في whitehall بدلا من حفل واحد وذلك بعد نفاذ بطاقات الحفل الأول يوم الخميس 23 مايو، ونظراً للطلب الكثيف اضطر المنظمون ان يقيموا حفلاً ثانياً يوم الجمعة 24 مايو.

يسافر بعدها الى الامارات العربية المتحدة لاحياء حفل عيد الفطر في فندق fairmont باب البحر في ابوظبي، يعود بعدها الى لبنان استعداداً لانطلاق مهرجانات الصيف ونذكر منها مهرجان طرابلس يوم ٢٠ يونيو.