ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تسير رحلتي عمرة لأكثر من 80 مستفيدا بالحريضة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:09 م
تسير رحلتي عمرة لأكثر من 80 مستفيدا بالحريضة
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
شاركت جمعية البر بمركز الحريضة التابعة لمحافظة رجال ألمع رحلتين لأداء مناسك العمرة لاكثر من 80 معتمرًا وذلك خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ.

وتضمنت الرحلة الأولى تضم 44 فردًا ذلك بالتعاون مع المكتب التعاوني لدعوة والإرشاد بمركز الحريضة وبينما كانت الرحلة الثانية تضم 38 فردًا من مستفيدي الجمعية.

وقد أكد مدير الجمعية الأستاذ “حسن بن موسى آل جابر ” أن الجمعية اعتادت في شهر رمضان المبارك من كل عام أن تسير رحلة لأداء مناسك العمرة لعدد من المستفيدين والمستفيدات من برامج الجمعية وذلك ضمن برنامج “الحج والعمرة”.

وتبينت “آل جابر” أن برنامج “الحج والعمرة” يأتي ضمن العديد من البرامج والمشروعات الخيرية التي تقدمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الجمعية تسعى لتنفيذ البرامج والمشروعات التي من شأنها إثراء العمل الخيري والاجتماعي بالمركز وبما يعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح المجتمع، وشكر “آل جابر” جميع الداعمين لبرامج الجمعية من رجال أعمال ومن كافة شرائح المجتمع.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة