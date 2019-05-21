تسير رحلتي عمرة لأكثر من 80 مستفيدا بالحريضة

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شاركت جمعية البر بمركز الحريضة التابعة لمحافظة رجال ألمع رحلتين لأداء مناسك العمرة لاكثر من 80 معتمرًا وذلك خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ.



وتضمنت الرحلة الأولى تضم 44 فردًا ذلك بالتعاون مع المكتب التعاوني لدعوة والإرشاد بمركز الحريضة وبينما كانت الرحلة الثانية تضم 38 فردًا من مستفيدي الجمعية.



وقد أكد مدير الجمعية الأستاذ “حسن بن موسى آل جابر ” أن الجمعية اعتادت في شهر رمضان المبارك من كل عام أن تسير رحلة لأداء مناسك العمرة لعدد من المستفيدين والمستفيدات من برامج الجمعية وذلك ضمن برنامج “الحج والعمرة”.



وتبينت “آل جابر” أن برنامج “الحج والعمرة” يأتي ضمن العديد من البرامج والمشروعات الخيرية التي تقدمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الجمعية تسعى لتنفيذ البرامج والمشروعات التي من شأنها إثراء العمل الخيري والاجتماعي بالمركز وبما يعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح المجتمع، وشكر “آل جابر” جميع الداعمين لبرامج الجمعية من رجال أعمال ومن كافة شرائح المجتمع.



