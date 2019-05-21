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مسلسلات رمضان 2019.. مفاجأة جديدة في الحلقة الـ 15 من "زي الشمس"

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:09 ص
مسلسلات رمضان 2019.. مفاجأة جديدة في الحلقة الـ 15 من زي الشمس
زي الشمس
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الفجر الفني
 
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واجهت نور "دينا الشربيني"، في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل زي الشمس،  قاتل شقيقتها سيف "أحمد مالك"، والذي أنكر قتلها، واعترف أنه لا يقدر على إيذاء فريدة "ريهام عبد الغفور".


وأكد "مالك"، ضمن أحداث مسلسل زي الشمس أنها مازالت على قيد الحياة، في الوقت الذي تعجبت فيه نور من تصريحه وعجزت عن الرد.

وخلال حلقة زي الشمس اعترفت نور لكارما ابنة فريدة، بعلاقتها السابقة بوالدها عمر "أحمد صلاح السعدني"، وذلك بعد رؤيتها لهما وهو يحاول تقبيلها، كما ظهرت سيدة غريبة أخذت فلوس منه، ويبدو أن بينهما علاقة غريبة لم تتضح بعد؟ ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.

وتدور أحداث زي الشمس في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل "زي الشمس" بطوله دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد داود وأحمد مالك وجمال سليمان وعمر السعيد ومريم الخشت وليلى عز العرب، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم، ويعرض حصريا عبر قناة MBC مصر.

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