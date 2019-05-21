سعر الدرهم الاماراتى في البنوك المصرية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 21-5-2019

واصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره أمام الجنيه في البنوك مسجلا تراجعًا جديدًا اليوم الإثنين، وسجل المصرف العربى الدولى أعلى سعر للشراء بنحو 4.65 جنيه، بينما سجل البنك المصرى الخليجي أقل سعر للبيع بقيمة 4.64 جنيه، لتصبح أسعار صرف الدرهم الإماراتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:





سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر

4.62 جنيها للشراء

4.65 جنيها للبيع





سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى 4.61 جنيها للشراء 4.65 جنيها للبيع









سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان 4.48 جنيها للشراء 4.70 جنيها للبيع





سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية

4.60 جنيها للشراء

4.65 جنيها للبيع





سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.62 جنيها للشراء

4.65 جنيها للبيع







