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أحمد حجازي يصدم الأهلي مجددا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:08 ص
أحمد حجازي يصدم الأهلي مجددا
حجازي
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الفجر الرياضي
 
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استقر أحمد حجازى، لاعب نادى ويست بروميتش الإنجليزى، على عدم العودة لفريقه السابق الأهلى نهاية الموسم الحالى.

ويرغب حجازي في الاستمرار فى مشواره الاحترافى الخارجى، ويفاضل حاليا بين أكثر من عرض من أندية إنجليزية مختلفة، كما وصلته مؤخرًا عروض من تركيا، وتحديدًا من جالطة سراى وفنربخشة لضمه.

ويدرس مدافع منتخب مصر كل العروض، وينتظر لنهاية بطولة الأمم الأفريقية المقبلة للبت فى كل العروض التى أمامه.

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