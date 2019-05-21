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ريال مدريد يحسم مستقبل بنزيما

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:05 ص
ريال مدريد يحسم مستقبل بنزيما
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كشفت تقارير اعلامية أن نادي ريال مدريد حسم مصير مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، بعد أن قدم موسما مميزا مع الفريق الملكي بالرغم من عدم تتويج فريقه بأي لقب.

ويخطط نادي ريال مدريد لمكافأة بنزيما في الفترة المقبلة بتمديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2021 بعد مستواه المميز في الموسم المنصرم.

وبحسب ما نشره برنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، فإن بنزيما سوف يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2022.

يشار إلى أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد يعتمد بشكل أساسي على كريم بنزيما كواحد من الركائز الأساسية في تشكيلة المرينجي.
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