مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 رمضان 1440 بمحافظات مصر والدول العربية
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:00 ص
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ننشر لكم مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، في عدد من محافظات مصر والدول العربية، وإليكم مواقيت صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر 16 رمضان 1440
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 3:19 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:28
المغرب 6:44
العشاء 8:11
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 3:20 ص
الظهر 11:56
العصر 3:35
المغرب 6:50 م
العشاء 8:20 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 3:13
الظهر 11:47 م
العصر 3:25 م
المغرب 41: 6 م
العشاء 8:09 م
مواقيت الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 3:15 ص
الظهر 11:39
العصر 3:11
المغرب 6:28 م
العشاء 7:52 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 3:29 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:11 م
المغرب 6:29 م
العشاء 7:50
مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
مكة
الفجر 4:12 ص
الظهر 12:17 م
العصر 3:34 م
المغرب 6:56 م
العشاء 8:13 م
المدينة المنورة
الفجر 4:03 ص
الظهر 12:17 م
العصر 3:42 م
المغرب 7:03 م
العشاء 8:21 م
الرياض
الفجر 3:35 ص
الظهر 11:49 ص
العصر 3:14 م
المغرب 6:35 م
العشاء 7:53 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
الفجر 3:06
الظهر 11:36 م
العصر 3:12 م
المغرب 6:29
العشاء 7:55 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
الفجر 4:05 ص
الظهر 12:19 م
العصر 3:43 م
المغرب 7:00 م
العشاء 8:22 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
الفجر 3:36 ص
الظهر 12:24 م
العصر 4:08 م
المغرب 7:25 م
العشاء 8:58
مواقيت الصلاة بالكويت
الفجر 3:15 ص
الظهر 11:44 ص
العصر 3:20 م
المغرب 6:35 م
العشاء 8:02 م
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