مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من لمس أكتاف
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:56 ص
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تذاع الحلقة السادسة عشر من مسلسل لمس أكتاف للفنان ياسر جلال، على Cbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا.
المسلسل بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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