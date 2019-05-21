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إنبي يتحدى المقاصة في مواجهة نارية بالدوري

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:57 ص
إنبي يتحدى المقاصة في مواجهة نارية بالدوري
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الفجر الرياضي
 
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يلتقى فريق إنبي بنظيره مصر المقاصة، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام مع دقات العاشرة مساءاً فى مواجهة صعبة للفريقين.

 

يدخل إنبي مباراة اليوم بعدما خسر أخر مبارياته امام الاهلي بثنائية، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للابتعاد عن صراع الهبوط، ويحتل انبى المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 40 هدف.

 

على الجانب الأخر يدخل فريق المقاصة مباراة اليوم بطموحات التواجد في المربع الذهبي، حيث يحتل المقاصة المركز السادس برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 33 هدف .

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