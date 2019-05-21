موعد إعادة مسلسل ولد الغلابة الحلقة 15.. والقنوات الناقلة له

ينتظر المشاهدين حول العالم مواعيد عرض مسلسل ولد الغلابة الحلقة 15 الخامسة عشرة، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الشقا.





ونجح مسلسل ولد الغلابة الحلقة ١٥ في تحقيق رد فعل قوي وكبير من الجماهير، وكذلك نسبة مشاهدة كبيرة خلال عرض حلقات المسلسل.





ويعرض ولد الغلابة 15 على قناة إم بي سي مصر في تمام الثامنة مساءً، وتكون إعادة مسلسل ولد الغلابة في تمام الثانية صباحاً.



