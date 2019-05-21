موعد إعادة مسلسل ولد الغلابة الحلقة 15.. والقنوات الناقلة له
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:44 ص
Advertisements
Advertisements
ينتظر المشاهدين حول العالم مواعيد عرض مسلسل ولد الغلابة الحلقة 15 الخامسة عشرة، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الشقا.
ونجح مسلسل ولد الغلابة الحلقة ١٥ في تحقيق رد فعل قوي وكبير من الجماهير، وكذلك نسبة مشاهدة كبيرة خلال عرض حلقات المسلسل.
ويعرض ولد الغلابة 15 على قناة إم بي سي مصر في تمام الثامنة مساءً، وتكون إعادة مسلسل ولد الغلابة في تمام الثانية صباحاً.
مسلسل ولد الغلابة بطولة أحمد السقا، وهادى الجيار، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، إدوارد، كريم عفيفي، هبة مجدي، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، والوجه الجديد مي سامي، أخت المخرج محمد سامي، الذي يخرج العمل، تأليف أيمن سلامة.
Advertisements
- مسلسلات رمضان.. مسلسل ولد الغلابة الأكثر بحثاً على "جوجل" بعد عرض حلقته الخامسة
- مسلسل ولد الغلابة الحلقة 9 رمضان 2019
- الحلقة التاسعة من مسلسل ولد الغلابة رمضان 2019
- الحلقة العاشرة من مسلسل ولد الغلابة رمضان 2019
- مسلسل ولد الغلابة الحلقة العاشرة رمضان 2019
- مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل ولد الغلابة
- مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل ولد الغلابة
- الحلقة الرابعة عشر مسلسل ولد الغلابة رمضان 2019
- مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الخامسة عشر من ولد الغلابة
- مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من ولد الغلابة