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موعد إعادة مسلسل ولد الغلابة الحلقة 15.. والقنوات الناقلة له

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:44 ص
موعد إعادة مسلسل ولد الغلابة الحلقة 15.. والقنوات الناقلة له
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ينتظر المشاهدين حول العالم مواعيد عرض مسلسل ولد الغلابة الحلقة 15 الخامسة عشرة، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الشقا.

ونجح مسلسل ولد الغلابة الحلقة ١٥ في تحقيق رد فعل قوي وكبير من الجماهير، وكذلك نسبة مشاهدة كبيرة خلال عرض حلقات المسلسل.

ويعرض ولد الغلابة 15 على قناة إم بي سي مصر في تمام الثامنة مساءً، وتكون إعادة مسلسل ولد الغلابة في تمام الثانية صباحاً.

مسلسل ولد الغلابة بطولة أحمد السقا، وهادى الجيار، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، إدوارد، كريم عفيفي، هبة مجدي، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، والوجه الجديد مي سامي، أخت المخرج محمد سامي، الذي يخرج العمل، تأليف أيمن سلامة.
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