"السويدى" توقع عقد شراكة مع المنطقة الاقتصادية للمرافق بمليار جنيه
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:50 ص
نيفين سمير
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قالت شركة السويدى إليكتريك أنه تم توقيع عقد شراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولذلك لتأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق لاستثمار في تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية من كهرباء ومياه صرف صحي وغاز طبيعي وإدارة للمخلفات الصلبة.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، أن ذلك سيكون برأس مال مصدر قدره مليار جنيه وستبلغ حصتها نحو 49% من الشركة المزمع تأسيسها، كما ستقوم المنطقة الاقتصادية للمرافق بتحديث المخطط العام للمرافق داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقا للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمرافق، ومن خلال المخطط سيتم وضع إطار للمشروعات في كل قطاع ودراسة كل مشروع على حدى فنيًا وماليًا وستقوم الشركة بكافة أعمال التشغيل والصيانة والإدارة بمواردها البشرية لمشروعتها.
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