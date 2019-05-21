الحلقة الخامسة عشر مسلسل لمس أكتاف رمضان 2019
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:39 ص
الفجر الفني
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شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل لمس أكتاف للفنان ياسر جلال، أحداثا مثيرة حيث اكتشف الضابط علاء "خالد كمال" براءة أدهم "ياسر جلال" من تهمة قتل رجال كمين الشرطة، وذلك بعد اقتحام منزل عبد المنجى "شريف الدسوقى" وتفتيشه" وعثر على فيديوهات لعملية قتل الضباط.
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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