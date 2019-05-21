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الحلقة الخامسة عشر مسلسل لمس أكتاف رمضان 2019

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:39 ص
الحلقة الخامسة عشر مسلسل لمس أكتاف رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل لمس أكتاف للفنان ياسر جلال، أحداثا مثيرة ‏ حيث اكتشف الضابط علاء "خالد كمال" براءة أدهم "ياسر جلال" من ‏تهمة قتل رجال كمين الشرطة، وذلك بعد اقتحام منزل عبد المنجى ‏‏"شريف الدسوقى" وتفتيشه" وعثر على فيديوهات لعملية قتل ‏الضباط.‏

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل  ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏


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