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صاحبة سيارة الطائف المحترقة تكشف تفاصيل الواقعة وهوية مرتكبها

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:52 ص
صاحبة سيارة الطائف المحترقة تكشف تفاصيل الواقعة وهوية مرتكبها
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أية حمروشي
 
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سردت صاحبة سيارة الطائف التي أحرقت بالطائف، عن تفاصيل القصة، مؤكدة أن أحد أقاربها حاول منعها من القيادة، عبر حرق السيارة التي اشترتها حديثًا.


ونفت صاحبة السيارة، التي تدعى أميرة في تصريحات لقناة "العربية"، أن يكون المتسبب في الواقعة أخاها كما أشيع، لكنه أحد أقاربها، مؤكدة أنه لا توجد أي عداوة بينه وبينها.

وطالبت السيدة بإنزال أشد العقوبات عليه؛ ليكون رادعًا له ولغيره.


وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شابًا يحرق سيارة سوداء، بعد سكب البنزين عليها، وهو يشاهد الكاميرا التي وثقت ذلك. ودشن المغردون وسم #حرق_سيارة_أميرة_بالطائف؛ للتضامن معها بعد هذه الحادثة، في حين شكل عدد من المحاميات فريقًا لدعمها قانونيًّا.

من جهته، وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على الشاب بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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