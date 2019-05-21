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رسميا.. سوهاج يتعاقد مع لاعب الحمام لموسمين

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:48 ص
رسميا.. سوهاج يتعاقد مع لاعب الحمام لموسمين
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أحمد تيتو
 
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نجح نادي سوهاج أحد أندية المجموعة الأولي بدوري الممتاز ب بقيادة دكتور نشأت العريس رئيس النادي في التعاقد مع اللاعب محمود عثمان ظهير أيمن الحمام لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر بعد إنتهاء عقد اللاعب مع نادية السابق الحمام.

جاء التوقيع في حضور أبو العنين شحاتة المدير الفني للفريق السوهاجي، و محمد بدر المدرب المساعد ومحمد نصار وكيل اللاعب.

يذكر أن محمود عثمان لعب لنادي الحمام لمدة ثلاثة سنوات ونجح مع زملائة في بقاء نادي الحمام الموسم الماضي بالقسم الثاني.

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