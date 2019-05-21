الأهلى وطلائع الجيش وجها لوجه فى نهائى كأس مصر لكرة اليد
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:49 ص
الفجر الرياضي
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يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع
نظيره طلائع الجيش فى الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018 /
2019 على صالة أكتوبر الدولية .
وحجز
فريق الأهلى مقعده فى النهائى على حساب
سبورتنج فى نصف النهائى بنتيجة 30
/27 ، بينما فاز طلائع الجيش على الجزيرة بنتيجة 27 /26 على نفس الصالة .
ويقام النهائى بحضور حاملى بطاقات الإتحاد
فقط و أعضاء الأندية المتبارية فقط ، بينما يلتقى الجزيرة مع سبورتنج لتحديد المركزين
الثالث و الرابع .
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