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الأهلى وطلائع الجيش وجها لوجه فى نهائى كأس مصر لكرة اليد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:49 ص
الأهلى وطلائع الجيش وجها لوجه فى نهائى كأس مصر لكرة اليد
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الفجر الرياضي
 
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يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره طلائع الجيش فى الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء،  فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 على صالة أكتوبر الدولية .

 

وحجز  فريق الأهلى مقعده فى النهائى على حساب  سبورتنج فى نصف النهائى بنتيجة  30 /27 ، بينما فاز  طلائع الجيش  على الجزيرة بنتيجة  27 /26 على نفس الصالة .

 

ويقام النهائى بحضور حاملى بطاقات الإتحاد فقط و أعضاء الأندية المتبارية فقط ، بينما يلتقى الجزيرة مع سبورتنج لتحديد المركزين الثالث و الرابع .

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