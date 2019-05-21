الأهلى وطلائع الجيش وجها لوجه فى نهائى كأس مصر لكرة اليد

يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره طلائع الجيش فى الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 على صالة أكتوبر الدولية .

وحجز فريق الأهلى مقعده فى النهائى على حساب سبورتنج فى نصف النهائى بنتيجة 30 /27 ، بينما فاز طلائع الجيش على الجزيرة بنتيجة 27 /26 على نفس الصالة .

ويقام النهائى بحضور حاملى بطاقات الإتحاد فقط و أعضاء الأندية المتبارية فقط ، بينما يلتقى الجزيرة مع سبورتنج لتحديد المركزين الثالث و الرابع .