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روسيا: 5 آلاف مسلح من "داعش" يتمركزون في شمال أفغانستان

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:44 ص
روسيا: 5 آلاف مسلح من داعش يتمركزون في شمال أفغانستان
الحدود الأفغانية الباكستانية
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وكالات
 
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أكد مدير جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن نحو 5 آلاف مسلح من فرع "ولاية خراسان" التابع لـ"داعش" يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان قرب حدود بلدان رابطة الدول المستقلة.

 

وقال بورتنيكوف في كلمة أمام رؤساء الأجهزة الأمنية التابعة لبلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الثلاثاء: "يثير قلقنا انتقال المجموعات الإرهابية إلى المناطق الشمالية من أفغانستان المحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة​​​"، مضيفا أن في تلك المناطق يتمركز 5 آلاف مسلح من "ولاية خراسان" فرع "داعش".

 

وتابع: "حصلنا على معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملك المجرمون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، ويستخدمون الطائرات المسيرة".

 

وأوضح مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن الإرهابيين يستخدمون بشكل متزايد المدفوعات الإلكترونية والعملات المشفرة لنقل الأموال، "التي وردت من بعض الدول والمنظمات التي تدعم الشبكة الإرهابية العالمية".

 

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المزيد عن: روسيا داعش الحدود الأفغانية الباكستانية الامن الفيدرالي الروسي 5 آلاف مسلح
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