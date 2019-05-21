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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية بمستهل جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:43 ص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية بمستهل جلسة الثلاثاء
بورصة الكويت
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نيفين سمير
 
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.


 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.15% رابحا عدد 63.750 نقطة ليصل إلى مستوى 5624.08 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.22% رابحاً عدد 73.840 نقطة ليصل إلى مستوى 6081.15 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.91% رابحاً عدد 42.670 نقطة ليصل إلى مستوى 4740.37 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 17.3 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون دينار كويتى عبر 879 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.01%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%

 

وجاء سهم "قيوين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.87%، تليه تجارى بنسبة 6.36%، ثم التعمير بنسبة 5.99%، فيما تصدر سهم "أولى تكافل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم رمال بنسبة 9.24%، ثم بيت الطاقة بنسبة 7.14%
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