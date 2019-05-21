أجيري يحسم موقف ثنائي الزمالك من أمم أفريقيا

استقر المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، خافيير أجيري على استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما ثنائي الزمالك من قائمة أمم أفريقيا 2019 بعد متابعة مباراة نهضة بركان والزمالك.





جاء ذلك بسبب رعونة ثنائى الفريق الأبيض محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما فى إنهاء الهجمات، وإهدارهما فرص تهديف سهلة كانت كفيلة بتسجيل الفريق الأبيض لأكثر من هدف فى عقر دار الفريق المغربى.





وخسر الزمالك امام نهضة بركان بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.



