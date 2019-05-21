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قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للصعود بمستهل التعاملات

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:40 ص
قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للصعود بمستهل التعاملات
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالية، فى مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء (منتصف جلسات الأسبوع) بنسبة 0.60% رابحة 8.38 نقطة لتصل إلى 1404.84 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

 
وجرت التداولات ببورصة البحرين فى مستهل التعاملات بحجم 374 ألف سهم، بقيمة 145.8 ألف دينار بحرينى. وقاد الارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.16% مدفوعا بصعود بنك انفستكورب بنسبة 9.45%، والبنك الأهلى المتحد بنسبة 0.63%، وبنك البحرين والكويت بنسبة 0.45%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 10.47% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة "جى إف إتش" المالية بنسبة 1.35%.
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