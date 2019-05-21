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مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل هوجا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:31 ص
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل هوجا
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الفجر الفني
 
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تذاع الحلقة السادسة عشر من مسلسل هوجان في تمام الساعة 10.30 مساءً وذلك عن طريق قناة الحياة، وتكون اعادة مسلسل هوجان الحلقة 13، فى تمام السابعة صباحاً والثالثة عصرا.


وبجانب هذا يعرض مسلسل هوجان على قناة أبوظبي دراما، في التاسعة مساء ابتداء من اليوم والإعادة في اليوم التالي الساعة الواحدة ظهرًا، بينما يعرض على قناة أبو ظبى فى السادسة مساء والإعادة تكون في الثانية بعد منتصف الليل.


مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، صلاح عبدالله، محمد أسامة، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.
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