مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل هوجا

تذاع الحلقة السادسة عشر من مسلسل هوجان في تمام الساعة 10.30 مساءً وذلك عن طريق قناة الحياة، وتكون اعادة مسلسل هوجان الحلقة 13، فى تمام السابعة صباحاً والثالثة عصرا.

تذاع الحلقة السادسة عشر من مسلسل هوجان في تمام الساعة 10.30 مساءً وذلك عن طريق قناة الحياة، وتكون اعادة مسلسل هوجان الحلقة 13، فى تمام السابعة صباحاً والثالثة عصرا.