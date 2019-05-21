التباين يسيطرعلي أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات





إستهلت االبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وربح رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار جنيه جنيه نحو ليصل الي 735.8مليار جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13398 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1994 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 16564 نقطة.





فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 598 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1517 نقطة.





من دتنبه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الاثنين، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين ولازالت قيم التداول ضعيفة والذي جاءت في غياب الحكومة وقيادات سوق المال.





وخسر رأس المال السوقي نحو 7.7 مليار جنيه جنيه نحو ليصل الي 733.7مليار جنيه.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليصل إلى مستوى 13,379.46 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 599.42 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1,518.9 نقطة.





وتراجعت قيم تداولات حيث سجلت نحو 401,67 مليون جنيه ، بأحجام تداول 86.5مليون سهم ، عبر تنفيذ 12.4 الف عملية بيع وشراء.





وعلي صعيد تعملات المستثمرين بالبورصة المصرية ، فقد إستحوذ المصريين علي نسبة 56.4% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم فيما استحوذ الأجانب والعرب علي نسبة 35.6.%، 7.9% علي التوالي .





وأتجهت تعاملات المصريين نحو االبيع بقيمة 52.5 مليون جنيه فيما إتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بـ 10.3 مليون جنيه و 15.1 مليون جنيه.

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