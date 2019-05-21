الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي يسعى لحسم الصدارة وإنهاء الموسم بشكل جيد

في لقاء السعي لخطف الصدارة ورد الاعتبار، يستضيف فريق الاتحاد نظيره الوحدة الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله «الجوهرة المشعة»، ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من دور المجموعات، ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

في لقاء السعي لخطف الصدارة ورد الاعتبار، يستضيف فريق الاتحاد نظيره الوحدة الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله «الجوهرة المشعة»، ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من دور المجموعات، ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ويتطلع «العميد» في هذه المباراة لإنهاء مشواره في دور المجموعات وهو في المركز الأول؛ حيث يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن الوحدة الإماراتي.

وأنهى الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بخسارة أمام أُحد يوم الخميس الماضي؛ ليبقى في المركز العاشر في أحد أسوأ مواسم الفريق طوال تاريخه.

ويتطلع الاتحاد لرد اعتباره، بعدما خسر ذهابًا أمام الوحدة الإماراتي 4-1 في المواجهة، التي احتضنها استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

ويدخل الفريقان هذه المواجهة، وهما حاسمان بطاقة التأهل لثمن نهائي البطولة في المرحلة السابقة؛ حيث يفصل بينهما وبين صاحب المركز الثالث 8 و6 نقاط، وهو ما سيجعل المباراة صراعًا على الصدارة.

وأكَّد التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني للاتحاد، أن فريقه يسعى للفوز على الوحدة الإماراتي؛ لضمان صدارة المجموعة وإنهاء الموسم بشكل جيد.

وقال سييرا، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتحاد والوحدة الإماراتي، «تحسنت نتائج الفريق منذ عودتي إلى تدريب الفريق، انتصرنا في ست مباريات من أصل 9 في الدوري، كما بلغنا نهائي كأس الملك وثمن نهائي دوري أبطال آسيا».

وسيلعب متصدر هذه المجموعة مع وصيف المجموعة الأولى، التي تأهل فيها فريقا ذوب آهن والنصر، اللذان سيلتقيان في مباراة ستحدد المتصدر؛ حيث يتصدر الفريق الإيراني بفارق نقطتين عن بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة ذوب آهن الإيراني والنصر، التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء في مدينة كربلاء العراقية، تمهيدًا لنقلها لمدينة أخرى لدواعٍ أمنية، حسبما أعلن نادي النصر على حسابه الرسمي في «تويتر».