سموحة وبتروجت وجها لوجه في صراع النجاة من الهبوط

يحل فريق بتروجت ضيفا على نظيره سموحة نظيره على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام فى تمام العاشرة مساءً، فى مواجهة نارية، في صراع النجاة من الهبوط.

وكان سموحة قد خسر أمام الأهلي بهدف نظيف، ويحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 14 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

فيما خسر بتروجت مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، ويحتل الفريق البترولي المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 41 هدف .