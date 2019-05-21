ريال مدريد يكشف موعد الإعلان عن صفقة نجم توتنهام

بات نادي ريال مدريد الإسباني قريبا من ضم الدنماركي كريستيان إيركسن، لاعب توتنهام الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال برنامج الشرينتيجو، إن ريال مدريد سوف يعلن عن ضم إيركسن من توتنهام بعد نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل بين السبيرز وليفربول في ملعب واندا ميتروبوليتانو.





وكانت الصحافة الإسبانية ذكرت في الفترة الماضية أن ريال مدريد توصل لإتفاق مع إيركسن لانتقال لصفوف الفريق مقابل أكثر من 4.5 مليون يورو سنويا.