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الأرصاد: موجة حارة تبدأ اليوم وتصل ذروتها الخميس.. والتحسن في هذا الموعد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:13 ص
الأرصاد: موجة حارة تبدأ اليوم وتصل ذروتها الخميس.. والتحسن في هذا الموعد
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أعلن الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء وستصل ذروتها الخميس المقبل، وتسجل القاهرة اليوم 35 درجة أي ارتفعت من درجتين لـ3 درجات.

وأكد شاهين في تصريحات صحفية، أن ارتفاع الحرارة يستمر حتى الخميس وتسجل القاهرة 44 درجة مقارنة باليوم أي ترتفع بمعدل 9 درجات.

وقال شاهين للمواطنين إن طقس الجمعة يشهد انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات لتصل العظمى بالقاهرة لـ40 درجة، وسيشهد طقس الجمعة حالة من التحسن مقارنة بيوم الخميس المقبل.

وأكد أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال الصف الثاني من شهر الربيع أمر طبيعي، حيث أن طبيعة الجزء الثاني أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلات درجات الحرارة في الصيف ولكن نسب الرطوبة تكون أقل، ما يعطينا إحساسًا أقل بالحرارة من الدجات المعلنة.

وعن حركة الرياح، أكد شاهين أنها ستكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، بينما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة في الشمال أيضًا.​
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