ريال مدريد يحسم موقفه من نيمار ومبابي

يترقب نادي ريال مدريد مصير نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ونيمار ، لكنه لا يريد أن يدخل في صدام مع مالكي النادي الباريسي.





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن كيليان مبابي وبشكلٍ علني، قام بكسر النظام البيئي السعيد الذي يظهر للجميع بأن باريس سان جيرمان يعيش داخله، وكان ذلك من خلال المطالبة بالمزيد من الأهمية.





ما أوضحه مبابي هو إما أنه يريد أن يكون الرجل الرئيسي في باريس سان جيرمان ، أو أنه سيبحث عن نادٍ يمكنه فيه القيام بهذا الدور.





من خلال تصريحات مبابي تعلم من أن كل شيء ممكن أن يحدث ، وإذا كان هناك ناديًا بحاجة إلى نجم شاب، فهو نادي ريال مدريد، لطالما كان حلم من يجلس في المقصورة الشرفية في ملعب السانتياجو برنابيو هو إحضار نيمار، ومؤخرًا إحضار كيليان مبابي الى النادي الإسباني.





ومع أن ريال مدريد يريد حقًا التوقيع مع النجمين، إلا أن فلورنتينو بيريز لا يرغب في دخول حرب مع النادي الباريسي، ولا الأمير القطري المالك الحقيقي لـ الفريق الباريسي.





لم يناقش أحد في مكاتب البرنابيو بشكلٍ كامل مسألة التعاقد مع نيمار أو مبابي في هذا الصيف، لكن يبدو الآن أنه من المحتمل أن يصبح أي منهما متاحًا في السوق.





ريال مدريد سوف يراقب الأمر بكل إهتمام، حاليًا لا يريدون أي مواجهة مع باريس سان جيرمان ولا أي طرف آخر، وسوف يحترمون ارتباط هذه الأسماء مع أنديتهم، ولكن إذا أصبح أحد اللاعبين متاحًا ، فسيتقدم ريال مدريد المشهد.