ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط تشكيل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة بالسلام

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:17 ص
ضبط تشكيل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة بالسلام
قوات الأمن
Advertisements
طباعة
سليم الهواري
 
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة، أثناء استقلالهم دراجات بخارية فى السلام ،  وتم إحالتهم للنيابة العامة لتولى التحقيقات. 

كان اللواء  محمد منصور ، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمه، قد تلقى إخطاراً من اللواء أشرف الجندى  مدير المباحث الجنائيه، يفيد إلقاء القبض على "م. س"، و "م . م"، عاطلين ومقيمان بدائرة قسم السلام أول، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع الرئيسية عن طريق المغافلة، وذلك باستخدام دراجة بخارية فى شوارع دائرة السلام أول.


تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات مع المتهمين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة