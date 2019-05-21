ضبط تشكيل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة، أثناء استقلالهم دراجات بخارية فى السلام ، وتم إحالتهم للنيابة العامة لتولى التحقيقات.





كان اللواء محمد منصور ، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمه، قد تلقى إخطاراً من اللواء أشرف الجندى مدير المباحث الجنائيه، يفيد إلقاء القبض على "م. س"، و "م . م"، عاطلين ومقيمان بدائرة قسم السلام أول، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع الرئيسية عن طريق المغافلة، وذلك باستخدام دراجة بخارية فى شوارع دائرة السلام أول.







