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فوز الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بولاية ثانية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:40 ص
فوز الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بولاية ثانية
الرئيس الاندونيسي
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وكالات
 
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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، يوم أمس الاثنين، فوز الرئيس جوكو ويدودو​، بولاية ثانية بحصوله على 55 في المئة من الأصوات، مقابل منافسه الذي حصل على 45 في المئة من الأصوات الانتخابية.

 

وذكرت وكالة "أي بي سي" الأسترالية نقلا عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عارف بوديمان، أن قرار إعلان فوز ويدودو صدر في 21 مايو ويسري فورا.

 

واستبقت السلطات إعلان النتائج بنشر تعزيزات أمنية في العاصمة خشية تنظيم المعارضة تظاهرات احتجاجا على فوز ويدودو.

 

ومنذ ​الانتخابات الرئاسية​ التي جرت في 17 نيسان/أبريل الفائت، وناهزت نسبة المشاركة فيها 80% من أصل 190 مليون ناخب، لا ينفك مرشح المعارضة يتوعد بتنظيم تظاهرات ضخمة احتجاجا على ما يقول إنه تزوير واسع النطاق اعترى الانتخابات.

 

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