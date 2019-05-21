اشتباكات بالأيدي في حفل توزيع جوائز مهرجان بارز للموسيقى في غانا

اندلع شجار وتشابك بالأيدي خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كبير للموسيقى في غانا بعد الإعلان عن فوز واحد من أبرز المطربين في البلاد.

وكان المغني ستونبوي يوشك على استلام جائزة مطرب العام قبل أن يقتحم غريمه، في مجال الغناء، شتا والي ومرافقوه خشبة المسرح.

وأظهرت لقطات فيديو ستونبوي وهو يحمل مسدساً.

ودائما ما تحدث مواجهة وتلاسن بين متابعي وعشاق المطربين إذ يرى كل فريق أن مطربه هو أفضل موسيقي في غانا.

ولم تقع أي إصابات بالغة، واستأنف منظمو المهرجان الحفل ووزعوا جوائز "فودافون غانا للموسيقى" في العاصمة أكرا.